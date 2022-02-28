Büyükşehirden 8 Mart'a özel etkinlikler

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerin finalinde usta şair Ahmet Selçuk İlkan birbirinden güzel eserlerini Denizlili kadınlar için seslendirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile hafta boyunca birbirinden güzel etkinliklerle Denizlili kadınları buluşturacak. Kadına yönelik farkındalık çalışmalarını ara vermeden sürdüren Kent Konseyi Kadın Meclisi, düzenlenecek olan etkinliklerle Denizlili tüm kadınlara özel olduklarını bir hafta boyunca hatırlatmayı hedefliyor.

Etkinliklerin 8 Mart'ta düzenlenecek finalinde ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de usta şair Ahmet Selçuk İlkan, birbirinden güzel eserlerini Denizlili kadınlar için seslendirecek. Kendilerine ve 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliklerine verdiği destekten dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, hazırladıkları programlara tüm Denizlili kadınları davet etti. - DENİZLİ