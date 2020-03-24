Büyükşehirden 65 yaş üstü vatandaşlara özel ilgi
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Büyükşehirden 65 yaş üstü vatandaşlara özel ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koştu.

24.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:11
Büyükşehirden 65 yaş üstü vatandaşlara özel ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koştu.

Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Çağrı Merkezi de bu kapsamda 7/24 hizmet vermeye başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin (444 16 25) numaralı Çağrı Merkezine gün içerisinde ulaşan çok sayıda yardım talebi anında değerlendirilirken, özellikle zabıta ekipleri yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçti. Ekipler, alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılarken, uygulamadan duyulan memnuniyet ise en üst düzeye ulaştı. Yaşlı vatandaşlar, büyükşehir belediyesinin kendileri için seferber olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken, Başkan Mehmet Sekmen ise söz konusu hizmetin kusursuz yürütülmesi için ilgili birimlere kesin talimat verdi.

Sekmen'den "yaşlı hassasiyeti" vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Medeni diye geçinen çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşlı insanlar virüsle adeta baş başa bırakılırken, bizde ise yaşlı vatandaşlarımıza karşı hassasiyetin hem de en büyüğü gösteriliyor" diyerek, bu manada çok özel bir çalışma ortaya koyduklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesinin (444 16 25) numaralı Çağrı Merkezinin 65 yaş üstü vatandaşlar için tam kapasite çalıştığını anlatan Başkan Sekmen, "Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçlarını bu çağrı merkezine rahatlıkla ulaştırabilirler. Ekiplerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışverişleri de dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını anında gideriyor" şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Süreçte Covid-19'a karşı çok hassas bir eylem planı yürüttüğümüz doğrudur. Bu çalışmalar kapsamında yaşlı vatandaşlarımıza özel bir takım hizmet alternatifleri ortaya koyuyoruz. Tabi bu anlamda sıra dışı bir performans göstermemize de aslında gerek kalmıyor. Çünkü biz yaşlı vatandaşlarımıza yönelik olarak öncesinden beri birçok sosyal içeriğe sahip çeşitli hizmetleri zaten veriyorduk. Elimizde bu manada ihtiyaçlara dair en güncel verilere de sahibiz. Dolayısıyla bu veri altyapısından da istifade etmek suretiyle nerede ne kadar yaşlı vatandaşımız var ve onların ne tür ihtiyaçları bulunuyor, bunların hepsini biliyoruz. Bu manada çağrı merkezimiz üzerinden gerekli bilgi akışını sağlıyor ve yaşlı vatandaşlarımıza anında ulaşıyoruz. Çağrı merkezimizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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