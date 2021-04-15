Büyükşehirden 324 üreticiye sera desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, seracılığın geliştirilmesi projesi kapsamında 2016 yılından beri 324 üreticiye sera desteğinde bulunurken, yüzde 75 hibe destekli kurulan seralarda üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, seracılığın geliştirilmesi projesi kapsamında 2016 yılından beri 324 üreticiye sera desteğinde bulunurken, yüzde 75 hibe destekli kurulan seralarda üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına il genelinde birçok projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, seracılığın geliştirilmesi projesi kapsamında, 2016 yılından beri 324 üreticiye sera desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik ekipler de, il genelinde sera desteği sağlanan üreticileri ziyaret etti. Daire başkanlığına bağlı ekipler, seralarda yapılan üretim ve son durum hakkında üreticilerden bilgi aldı. Üreticiye sağlanan sera desteğinin önemine değinin ve yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Yüzde 75 hibeli olarak üreticilerimize verilen seralarda hangi ürünlerin yetiştirildiği, yılın hangi dönemlerinde üretimin gerçekleştiği ve seraların son durumlarının nasıl olduğunun takibini sağlamaktayız. Bu yıl içerisinde yapılan saha çalışmalarında seralarımızda marul, biber, domates, salatalık, süs bitkileri ve menekşe tohum yetiştiriciliğinin yapıldığını görmekteyiz. 2021 yılında ise Manisa ili ilçelerinde tekrardan yüzde 75 hibeli, 155 adet seranın kurulumunun yapılması planlanmaktayız. Üretken belediyecilik anlayışı ile yola çıktığımız bu süreçte vatandaşlarımızın da, kendi hayatlarını, kendi ürettikleriyle sağlamalarına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı