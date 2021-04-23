Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri
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Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri

Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı Muğla'da kutlandı.

TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı Muğla'da kutlandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen kutlama törenlerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ve sınırlı sayıda öğrenci katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101'inci yıl dönümü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların ve vatandaşların en coşkulu şekilde kutlaması için 13 ilçede gezici mobil araçlarla konser verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mobil araçlar 13 ilçede mahalle mahalle dolaşarak konser verdi. Mahallelerde mobil araçlarla konser verilirken bağımsızlığın sembolü Türk Bayraklarıyla balkonlara çıkan Muğlalılar, mobil araçlarla seslendirilen marş ve şarkılara eşlik ederek büyük coşku yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Bir ulus düşünün vatan toprakları işgal kuvvetleri ile sarılmış, ülkeyi yönetenler hıyanet içinde işgalcilerle işbirliği yapmış ve tam bağımsızlık yerine manda himayesini bile kabul edecek acziyet içine girmişlerdir. Atatürk Anadolu topraklarında yaşayanların duygularına ve cesaretine tercüman olarak bağımsızlık ateşini bu karanlık zihniyetlere inat yakmış, tüm yurttan Ankara'ya gelen gözüpek vatan evlatları ile birlikte 23 Nisan 1920'de ulusal egemenliğin sözcüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni büyük bir gururla açmıştır. İşte böyle özel bir günü, bir milletin ulusal egemenliğinin sembolünün açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan etmek ve tüm dünya çocukları ile birlikte kutlamak Atatürk gibi bir dünya liderine yakışırdı. Pandemi nedeniyle sokakları, meydanları, statları dolduramasak da 101 yıldır ulusal egemenliğimizin onurunu ve mutluluğunu yüreğimizde yaşıyoruz. Bu güzel vatanı bizlere yurt yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri
Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri
Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri
Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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