Büyükşehirden 13 bin çocuğa diş tedavisi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nce çocuklara yönelik diş sağlığı hizmeti veriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nce çocuklara yönelik diş sağlığı hizmeti veriliyor.
Merkezde 2019 yılı itibariyle 5-14 yaş arası yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.
Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki merkezde, 5-14 yaş aralığındaki çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, dolgu, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları ücretsiz gerçekleştiriliyor.