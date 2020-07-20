Büyükşehirdeki işini bırakıp köyünde hayvancılığa başlayarak gelirini katladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehirdeki işini bırakıp köyünde hayvancılığa başlayarak gelirini katladı

İstanbul'da bir belediyedeki görevinden istifa edip Giresun'daki köyüne dönen genç girişimci, kendi arazisinde yaptığı hayvancılıkla gelirini yaklaşık 5 kat artırdı.

Büyükşehirdeki işini bırakıp köyünde hayvancılığa başlayarak gelirini katladı
20.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:16

İstanbul'da bir belediyedeki görevinden istifa edip Giresun'daki köyüne dönen genç girişimci, kendi arazisinde yaptığı hayvancılıkla gelirini yaklaşık 5 kat artırdı.

Beyoğlu Belediyesinde işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Mücahit Şerbetçi, hem üretim yapmak hem de Giresun'un Alucra ilçesi Karabörk köyünde kendisine ait arazileri değerlendirmek için araştırmalara başladı.

Devletin genç girişimcilerle ilgili yaptığı çağrılardan etkilenen Şerbetçi, küçükbaş hayvancılık yapmaya karar verip işinden istifa etti.

Memleketi Alucra ilçesine yerleşen Şerbetçi, 75 Romanov cinsi koyunla başladığı küçükbaş hayvan sayısını 1,5 yılda 350'ye çıkardı. Şerbetçi, sürüsü için iki de çoban çalıştırıyor.

Mücahit Şerbetçi, AA muhabirine, 23 yıl önce Alucra'dan İstanbul'a giderek 16 yıl boyunca belediyede çalıştığını söyledi.

İstanbul'un kalabalığı ve yoğunluğundan sıkılarak köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar verdiğini anlatan Şerbetçi, hem de memleketinde boş duran arazileri değerlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Şerbetçi, yaklaşık iki yıl fizibilite çalışması yaptığını belirterek "Devletin vermiş olduğu imkanları araştırdım, üretimle ilgili ciddi teşvikleri okuyordum, duyuyordum. Daha sonra bu işi yapabileceğime karar verdim." dedi.

Belediyedeki 16 yıllık hizmet süresini sonlandırıp istifa ederek memleketine yerleştiğini söyleyen Şerbetçi, şöyle devam etti:

"Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın genç girişimcilerle alakalı çağrıları beni çok etkiledi. Üretim teşvikleri beni çok etkiledi. Memlekete dönüp hayvancılığa başlamamda en büyük etkenlerden biri de bu oldu. Bir girişimci olarak kendi topraklarımızı değerlendirmek gerektiğini düşünerek bu işe girdim."

Mücahit Şerbetçi, işinin planladığından çok daha iyi gittiğini ifade ederek belediyedeki kazancını yıllık ortalama gelir bazında 4-5 kat artırdığını vurguladı.

Yaptığı işte ana hedefinin yetiştiricilik olduğunu dile getiren Şerbetçi, "Kuzuların büyümesini sağlıyoruz. Daha sonra bunların damızlık ya da kasaplara etlik, kurbanlık olarak satışını sağlıyoruz. İlk başlangıçta Romanov ırkı koyun getirmiştim, yerli ırklarla daha da çoğaltıp sayıyı artırdık." diye konuştu.

Şerbetçi, hayvancılık işine girişte kendi öz sermayesini kullandığını belirterek "Ufak bir adetle başladım, daha sonra hayvan kendini geliştirdikçe, üretim yaptıkça dişi kuzuları tutup erkekleri giderlere kullandıkça sürümüz daha da arttı, artmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok Güncel
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor Sağlık
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hande Yener Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Jandarma Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: Büyükşehirdeki işini bırakıp köyünde hayvancılığa başlayarak gelirini katladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 12:16:05. #1.14#
title