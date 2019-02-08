Büyükşehirde Yeni Bir Rekora İmza Atmaya Çok Yakınız"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Büyükşehirde İzmirli hemşerilerimizin vereceği büyük destekle yeni bir rekora imza atmaya çok yakınız" değerlendirmesinde bulundu.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada il yönetimi tarafından düzenlenen toplantıda CHP'nin İzmir belediye başkan adaylarının bir araya gelerek seçim sürecini değerlendirdiği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Soyer, seçim kampanyası için uyum içinde olmanın önemine dikkati çekerek açıklanacak projeler, yapılacak çalışmalar için kendisiyle iletişim içinde olunmasını istedi.

Adaylardan gelecek tüm davetlere katılmaya çalışacağını kaydeden Soyer, "Büyükşehirde İzmirli hemşerilerimizin vereceği büyük destekle yeni bir rekora imza atmaya çok yakınız. İzmir sadece İzmirlilerin değil, bu ülkede demokrasi isteyen, eşitlik isteyen, toplumsal barış ve kaynaşma isteyen herkesin. İzmir, arka sıradakilerin umutla takip ettiği bir kent. Bizim belediyecilik anlayışımızla, arka sıradakilere asla unutulmadıklarını, hak ettikleri hizmeti alacaklarını göstermeye kararlıyız." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de adayların sadece CHP'nin değil, İzmir'in adayı olduğunu belirterek, parti kültürü ve demokrasi inanışları gereği rakipleri küçümsemeden, İzmir'de ilk kez seçime giriyormuşçasına heyecanla, kılı kırk yararak çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıda Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun tarafından seçmen analizleri ve karşılaştırmalı seçim sonuçları hakkında bir sunum yapıldı.

Kaynak: AA