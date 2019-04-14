Büyükşehirde Proje Mesaisi Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bir yandan tebrik kabulü, yönetimdeki değişiklikler ve brifinglerle ilgili süreci ilerletirken diğer yandan da projeleriyle ilgili çalışmalarına başladı.

Görev süresinde icraata dökeceği projeleri kısa, orta ve uzun vadede planlayan Başkan Zorluoğlu, ilk etapta vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve yönetim anlayışını şehrin pek çok yerinde hissettirecek dokunuşları gündemine aldı.

Belediyedeki kurmaylarıyla bu anlamda bir istişare toplantısı gerçekleştirerek, turizm ve çevre düzenlemesi konularını ele alan Zorluoğlu, şehir merkezinde kadınlar pazarı, Meydan 3. Etap Projesi ve Meydan Parkı civarındaki sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile turizm destinasyonlarını zenginleştirecek Sümela Teleferik Projesi ve Çal Mağarası ile ilgili süreçleri masaya yatırdı ve bu konulardaki yol haritasını belirledi.

Büyükşehirin, zamanı etkin kullanarak bir an önce sahada işe koyulacağını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "İçinde bulunduğumuz ay itibariyle yatırım sezonu başlamış durumda. Seçim sürecini çok şükür istediğimiz sonuçla geride bıraktık, görevimize başladık. Kısa süre içerisinde tebrik ziyaretlerimizi de tamamlayıp inşallah süratle sahaya inerek projelerimizle ilgili çalışmalarımıza da başlayacağız. Bu aşamada akşam/gece mesaileriyle masa başındaki süreci ilerletiyoruz. Personelimizle istişarelerde bulunarak Trabzon'umuza değer katacak projelerimizi takvimlendiriyor, yol haritamızı çiziyoruz. Allah'ın izniyle bu şehri, bir bir hayata geçireceğimiz projelerle daha yaşanabilir hale getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA