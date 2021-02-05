Büyükşehirde "kırsal mahalle" zirvesi
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Büyükşehirde "kırsal mahalle" zirvesi

05.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:54
Büyükşehirde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde milletvekilleri ve il başkanlarının da katılımıyla Kırsal Mahalle Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde milletvekilleri ve il başkanlarının da katılımıyla Kırsal Mahalle Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, 16 ilçe belediye başkanı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükkılıç, Bütünşehir Yasası için bir araya geldiklerini, sağlıklı kararlar alıp kente hizmetleri kısa sürede konforlu şekilde iletebilmek amacıyla ilçelerde çalışma yaptıklarını belirtti.

İlçelerde alınacak kararların büyükşehirde onaylandıktan sonra hayata geçeceğini anlatan Büyükkılıç, "16 ilçe belediyemiz ve büyükşehirimiz aynı kaygının, aynı sevdanın, aynı inancın, aynı kültürün sahibi olarak tek bir yumruk halinde hizmete devam ediyor. İl başkanımız bunu zaman zaman gündeme taşıyor, Türkiye'de başka yok, bu birlikteliğin kadrini, kıymetini bilmeliyiz. Daha güzel geleceğe taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yıldız da 2012 yılında Büyükşehir Yasası'nın değiştirildiğini ve 30 ilde 16 bin 220 köyün mahalleye dönüştüğünü hatırlattı.

O dönem hemen hemen köylerin yarısının mahalleye dönüştürüldüğünü ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Yine aynı değişiklikle beraber 1050 kadar da belde yine aynı şekilde mahalleye dönüştürüldü. 2012'de yasa çıktıktan sonra, ilk belediye seçimlerinde yani 30 Mart 2014'te malum bu da belediyelerde uygulamaya geçti. Şimdi de 7254 sayılı kanun kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan kavramları üzerinde çalışmalar yürütüyoruz."

Milletvekili Elitaş da Kayseri'de herkesin hayran kaldığı ve kıskandığı bir birliktelik içinde olduklarını belirtti.

Milletvekili Karayel ile Tamer de köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerlerin sıkıntıları ve süreçle ilgili bir araya geldiklerini aktardı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ve katılanlara teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise "Bizlere yani MHP'ye gelen bütün meseleleri, sorunları ilettiğimiz zaman mutlaka bir karşılık geliyor, mutlaka bir çalışmanın bize dönüşü oluyor. Bundan MHP olarak halkımız ve şehrimiz adına memnun olduğumuzu beyan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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