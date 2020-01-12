Büyükşehir Zübeyde Hanım'ı anıyor

12.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:05

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı düzenleyeceği etkinliklerle anacak. Etkinlikler kapsamında 13 Ocak Pazartesi günü 'Zübeyde Hanım'ın Kızları' Karma Sergisi ve 'Farkındaysak Varız' Kadına Şiddete Dur Diyoruz konulu söyleşi düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin katkılarıyla Zübeyde Hanım'ı anma etkinlikleri düzenlenecek. 13 Ocak Pazartesi günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye alanında 'Zübeyde Hanım'ın Kızları' Karma Sergisi'nin açılışı düzenlenecek. Sergi 17 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak. Sergi açılışı sonrasında "Farkındaysak Varız" 'Kadına Şiddete Dur Diyoruz konulu söyleşi düzenlenecek. Avukat Ceren Çabukoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşi Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinliklere tüm Antalyalılar davetli. - ANTALYA

Kaynak: İHA