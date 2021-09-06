Büyükşehir Zabıtasıyla okul önleri güvende
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Büyükşehir Zabıtasıyla okul önleri güvende

Büyükşehir Zabıtasıyla okul önleri güvende
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yılın ardından okullarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde gerekli tüm önlemleri aldı.

Pandemi nedeniyle 1,5 yıl okullarından uzak kalan öğrenciler sonunda sınıflarına kavuştu. 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi büyük bir heyecanla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde tüm önlemleri aldı. Belirlenen okulların önlerinde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alan Belediyesi Zabıta ekipleriyle öğrenciler arasında renkli görüntüler oluştu.

ZABITA OKUL ÖNLERİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okulların ilk gününde İzmit ve Gebze ilçelerinde 10 motorize, 3 ekip aracı ve 2 çekici ile toplamda 35 personelle görev başındaydı. Okul önlerinde ve ana caddelerdeki kritik noktalarda görev yapan Zabıta ekipleri, şehir içinde trafik probleminin yaşanmamasını sağladı.

OKUL ÖNLERİ VE ANA CADDELER

Eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 40 personelle İzmit ve Gebze ilçelerinde görev yapıyor. Ekipler okul önlerinde öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Trafik Zabıta ekipleri ayrıca şehrin çeşitli noktalarındaki ana caddelerdeki trafik yoğunluğunda problem yaşanmaması için görev yapıyor.

Kaynak: Bültenler

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