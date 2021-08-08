Büyükşehir zabıtasına "afet eğitimi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir zabıtasına "afet eğitimi"

Büyükşehir zabıtasına 'afet eğitimi'
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında zabıta personelinin bilinçli bir şekilde görev yapmasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında zabıta personelinin bilinçli bir şekilde görev yapmasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in dirençli kentler vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye orman yangınları ve sel felaketleriyle mücadele ederken Büyükşehir Belediyesi, olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında Zabıta Daire Başkanlığı personelinin bilinçli bir şekilde görev almasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" başlattı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın uzman eğitimcileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde başlayan programa 25 zabıta personeli katılıyor. 2 saat süreyle teorik ve uygulamalı eğitim alan zabıta personeli, temel yangın bilgisi eğitiminden geçti. Yangın söndürme cihazları ile yangın söndürmeyi öğrenirken, arama kurtarma ve yaralı taşıma tekniklerini uygulamalı öğrendi. Eğitimler 4 hafta sürecek ve 100 zabıta personeli afetlere hazırlıklı hale getirilecek.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Merve Çoban Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir zabıtasına "afet eğitimi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:36:29. #1.16#

title