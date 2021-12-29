Büyükşehir Zabıtası yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yeni yıl öncesi kent genelinde denetimlerini arttırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde, vatandaşın sağlığını korumak amacıyla gıda sektörüne, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise dolmuş, otobüs ve kaldırım üzerine park edilmiş araçlara yönelik kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kasap, manav, kuruyemiş dükkanları, fırın, pastane ve marketlerde hijyen belgesi, iş yeri açma belgesi, bone-önlük kullanımı ve genel kılık kıyafet kriterlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Gıda denetimleri sırasında maske ve mesafe kuralları konusunda vatandaşı ve esnafı uyaran Zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başladığı tarihin etiketlerde yer alıp almadığına dair kontrollerini de sıklaştırdı.

Kesintisiz ve güvenli trafik akışı için denetimlerine ara vermeden devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda seyahat edebilmesi için şehir içi dolmuş, özel halk otobüsler ve taksilerde denetimlerini sürdürüyor. Kaldırım üzerine araçlarını park ederek yayaların ve engelli vatandaşların geçişini zorlaştıran araç sahipleri de ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca dilencilere de kabahatler kanununa göre gerekli işlemler yapıldı. - ADANA