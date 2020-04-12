Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü - Haber
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Yerel

Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin tarlasını sürdü.

12.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:39
Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin tarlasını sürdü.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatı felce uğratan 'korona virüs salgını' ile mücadelede üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Her türlü ihtiyaç malzemesi için evde kalanların imdadına koşan, maddi durumu zorda olan vatandaşlara erzak ulaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, son olarak da yaşlı çiftçinin imdadına yetişti, tarlaya girdi ve traktörle çift sürdü.

Yaşlı çiftçi, yardım istedi

İl genelinde korona virüsü ile mücadelede adeta seferberlik ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle zabıta birimleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Mücadele kapsamında evde kalan ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gideren zabıta, bu kez de tarlaya girerek, sürdü. Bafra ilçesinin Küçükkavakpınarı Mahallesi'nde eşi Nedime Ağaçdikenile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Ağaçdiken adlı yaşlı çiftçi, sürülmesi gereken tarlası için zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine hareket geçen zabıta memuru Osman Sert, mahalleye giderek yaşlı çiftin bu isteğini yerine getirdi.

Traktöre bindi, tarla sürdü

Bafra'da korona virüsü salgını ile mücadelede belirlenen kurallara uyarak evde kalan vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini belirten 7 yıllık zabıta memuru 35 yaşındaki Osman Sert, "Hüseyin Ağaçdiken amcamız bizlere ulaşarak evinde eşiyle birlikte yalnız yaşadığını, sürülmesi gereken bir tarlası olduğunu bildirdi. Tek geçim kaynağı çiftçilik olan Hüseyin amcamızın bu talebi üzerine evine giderek traktörle tarlasını sürdük. Vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde insanlarımızın yardımına koşmak bizim asli görevimiz. Bunu yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yaşlı çiftçi Hüseyin Ağaçdiken ile eşi Nedime Ağaçdiken ise, "Allah, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer tüm devlet organlarından razı olsun. Zor süreçte ne istediysek yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Hepsine müteşekkiriz" diye konuştular.

Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ankara ve İstanbul dahil 31 ildeki yasak bu gece sona eriyor Haber
Ankara ve İstanbul dahil 31 ildeki yasak bu gece sona eriyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini...
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Levent Dörter Kim Kardashian Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İngiltere Karantina Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 21:18:19. #1.15#
title