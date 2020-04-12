Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü - Haber
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Yaşam

Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin tarlasını sürdü.

12.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:47
Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin tarlasını sürdü.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatı felce uğratan 'korona virüs salgını' ile mücadelede üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Her türlü ihtiyaç malzemesi için evde kalanların imdadına koşan, maddi durumu zorda olan vatandaşlara erzak ulaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, son olarak da yaşlı çiftçinin imdadına yetişti, tarlaya girdi ve traktörle çift sürdü.

Yaşlı çiftçi, yardım istedi

İl genelinde korona virüsü ile mücadelede adeta seferberlik ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle zabıta birimleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Mücadele kapsamında evde kalan ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gideren zabıta, bu kez de tarlaya girerek, sürdü. Bafra ilçesinin Küçükkavakpınarı Mahallesi'nde eşi Nedime Ağaçdiken(66) ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Ağaçdiken adlı yaşlı çiftçi, sürülmesi gereken tarlası için zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine hareket geçen zabıta memuru Osman Sert, mahalleye giderek yaşlı çiftin bu isteğini yerine getirdi.

Traktöre bindi, tarla sürdü

Bafra'da korona virüsü salgını ile mücadelede belirlenen kurallara uyarak evde kalan vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini belirten 7 yıllık zabıta memuru 35 yaşındaki Osman Sert, "Hüseyin Ağaçdiken amcamız bizlere ulaşarak evinde eşiyle birlikte yalnız yaşadığını, sürülmesi gereken bir tarlası olduğunu bildirdi. Tek geçim kaynağı çiftçilik olan Hüseyin amcamızın bu talebi üzerine evine giderek traktörle tarlasını sürdük. Vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde insanlarımızın yardımına koşmak bizim asli görevimiz. Bunu yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yaşlı çiftçi Hüseyin Ağaçdiken ile eşi Nedime Ağaçdiken ise, "Allah, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer tüm devlet organlarından razı olsun. Zor süreçte ne istediysek yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Hepsine müteşekkiriz" diye konuştular. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haber
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haber
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 18:19:07. #1.15#
title