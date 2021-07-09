Büyükşehir Zabıtası'ndan 'kurban' öncesi koordinasyon toplantısı
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Büyükşehir Zabıtası'ndan 'kurban' öncesi koordinasyon toplantısı

Büyükşehir Zabıtası'ndan 'kurban' öncesi koordinasyon toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, merkez ilçe zabıta müdürleri ile bir araya geldi. Kentte vatandaşların huzurlu bir bayram yaşaması için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği ve Kayacık'ın başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına, Büyükşehir Zabıta Müdürü Ahmet Teke, Kocasinan Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu, Talas Zabıta Müdürü Hacı Ahmet Tekkaş ve Melikgazi Zabıta Amiri Mehmet Gözeğir katıldı. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı olarak merkez ilçe zabıta müdürlerimizle birlikte her zaman olduğu gibi koordinasyon toplantısı yapıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla öncelikli olarak toplandıklarının altını çizen Kayacık, "Allah, merkez ilçelerimizle birlikte halkımıza, milletimize, vatandaşımıza huzurlu bir bayram geçirmesini nasip etsin. Bizler 7/24 vatandaşımıza hizmet vermek için, şehrimizin güvenliğini, huzurunu korumak için ve halkın sağlığını, esenliğini korumak için bir araya geldik" diye konuştu. Kayacık, burada alınacak kararları titizlikle takip edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Halkımıza 7/24 hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan zabıta ekiplerinde tüm izinlerin kaldırıldığı, ekiplerin Kurban Bayramı'nda tam kadro sahada olacakları öğrenildi. - KAYSERİ

Büyükşehir Zabıtası'ndan 'kurban' öncesi koordinasyon toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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