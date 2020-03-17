Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı
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Kayseri, Zabıta, Güncel

Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere karşı etkin bir mücadele yürütüyor.

17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:17
Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi zabıtası bir günde 29 firmayı denetleyerek 10 firma hakkında işlem yaptı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkileyen korana virüs salgınına karşı üzerine düşen çalışmayı eksiksiz yürütülüyor. Özellikle temizlik ve hijyen malzemeleri ile kuru bakliyat ve makarna gibi gıdaya dönük alanlarda fahiş fiyat iddialarının gündeme gelmesi üzerine denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında bir günde 29 firmada denetimlerde bulundu.


Yapılan denetimlerde perakende olarak satışa sunulan ürünlerin etiketlerini veya fiyat tarifesini asmayanlar ile etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünleri satanlara yönelik işlem yapıldı. Bu şekildeki 10 firma hakkında tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğine işaret eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, vatandaşlardan fahiş fiyatla ürün satın almamalarını ve bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde "Alo 153" hattını arayarak zabıtaya bildirmelerini istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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