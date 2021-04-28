Büyükşehir Zabıtadan 3 ilçeye tam kapanma ziyareti
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Büyükşehir Zabıtadan 3 ilçeye tam kapanma ziyareti

Büyükşehir Zabıtadan 3 ilçeye tam kapanma ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Saruhanlı, Akhisar ve Soma ilçelerini ziyaret ederek, zabıta ve güvenlik personeliyle bir araya geldi.

Tam kapanma süreci ve bu süreçte hizmetlerin aksamaması ile ilgili personele bilgilendirmede bulunan Daire Başkanı Duman, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını hatırlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ile birlikte Saruhanlı, Akhisar ve Soma ilçelerini ziyaret etti. Saruhanlı ilçesiyle başlayan ilçe temasları kapsamında ilk olarak Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ile bir araya gelindi. Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, bu ziyaretin akabinde Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Özer'e de nezaket ziyareti gerçekleştirildi. İlçede güvenlik ve zabıta personeliyle de bir araya gelindi.

Akhisar ve Soma İlçeleri de Ziyaret Edildi

Saruhanlı ziyaretinin ardından Akhisar ilçesine geçildi. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, ilk olarak Akhisar Otobüs Terminali ve Akhisar Şantiyesi'ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiyesi'nde yıpranmış olan bayraklar yenisiyle değiştirilirken, personele de çalışmalarında kolaylık dilekleri iletildi. Akhisar ziyaretinin ardından Soma ilçesine geçildi. Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile bir araya gelen Zabıta Dairesi heyeti, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'ni de ziyaret etti. İlçe temasları kapsamında Soma Belediyesi Zabıta Müdürü Ramazan Çelik'e de nezaket ziyaretinde bulunuldu. Ziyaret, güvenlik ve zabıta personeliyle toplantı ile sonlandı. Personele tam kapanma süreci ile ilgili bilgi verdiklerini ve ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla ilgili hatırlatmayı da yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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