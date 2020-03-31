Büyükşehir zabıta işçi servislerinde ateş ölçümüne başladı
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Büyükşehir zabıta işçi servislerinde ateş ölçümüne başladı

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı ziyarette polisler servislerin doluluk oranı denetlerken Büyükşehir Zabıta Ekipleri ateş ölçümü yaptı, hazırlanan hijyen kitlerini dağıttı.

31.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:33
Büyükşehir zabıta işçi servislerinde ateş ölçümüne başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organize sanayi bölgesi girişinde işçi servislerini denetleme noktasını ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bölgesel olmaktan çıkarak "pandemi" yani küresel anlamda etkisini gösteren bir salgın haline geldiğini ilan ettiği Corona Virüs (COVID-19) Salgını'na karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede "toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak" ifadesi sonrası denetimler başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan, işçi servislerinin yoğun olarak kullandığı organize sanayi girişindeki denetim noktasında başlatılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin ateş ölçümü çalışmasını denetledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı ziyarette işçilerle sohbet eden Başkan Şahin, araç içi sosyal mesafeye dikkat edenleri tebrik etti. Yemekhaneler ve çalışma alanlarında da 1 buçuk metre bırakılması gerektiğini hatırlattı. Ailelerin ve yaşlıların bu hastalıktan korunması gerektiğini ve onlara çok iş düştüğünü söyledi. İşçilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, içinde belediyenin üretime başladığı maskelerin yanı sıra eldiven, deterjan, sabun ve sütün bulunduğu "sağlık kitlerini" verdi.

ŞAHİN: İŞÇİLERİMİZ SAĞLIKLI VE MUTLUYSA BİZDE SAĞLIKLI VE MUTLUYUZ

Konu hakkında konuşan Başkan Fatma Şahin, koordinasyon konusunda Vali Gül'e teşekkür ederek, "Gaziantep bir üretim, işçi şehri. Organizede üretimimizi devam ettirmemiz gerek. Gıdanın ve hijyenin merkeziyiz. Ama işçilerin sağlığı da bir o kadar önemli. Ateş ölçerlerle ateşlerini ölçtüğümüz işçimizin değerleri yüksekse hemen sağlık ekiplerine haber ediyoruz. Birde hazırladığımız bir sağlık kiti var. Kendi ürettiğimiz maskeyi, eldiven, deterjan, sabun ve süt veriyoruz. İşçi sağlığı çok önemli. İşçimiz sağlıklı, huzurlu ve mutluysa bizde sağlıklı ve mutluyuz. Rabbim sağlıklı ve üretim dolu günleri nasip etsin diyorum" diye konuştu.

GÜL: İŞÇİ SERVİSLERİNDE ÖNEMLİ BİR SIKINTI YOK KURALLARA UYULUYOR

Vali Davut Gül ise yapılan çalışmalar için Başkan Şahin'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Organize sanayi bölgesine servis taşıyan araçları kontrole geldik. Hem yüzde 50 kapasitesine uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz hem de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ateş ölçüyor ve sağlık kiti hediye ediyor. Bu denetimde gördük ki çok önemli bir sıkıntı yok kurallara uyuluyor.

Kaynak: Bültenler

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