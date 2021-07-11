Büyükşehir Zabıta İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Demirci, Gördes, Köprübaşı ve Akhisar ilçesine ziyarette bulunarak, ilçedeki güvenlik personeliyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Demirci, Gördes, Köprübaşı ve Akhisar ilçesine ziyarette bulunarak, ilçedeki güvenlik personeliyle bir araya geldi. 17 ilçede Manisalıların huzur ve güveni için çaba gösterdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemeyi amaçladıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ile birlikte 4 ilçede güvenlik personelini ve güvenlik noktalarını ziyaret etti. Zabıta Dairesi Başkanlığının ilçe temasları Akhisar ile başladı. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile bir araya gelen Büyükşehir heyeti, Büyükşehir birimlerindeki güvenlik personelini denetledi. Akhisar temaslarının ardından Gördes ilçesine geçildi. Babası Mustafa Okkalı'yı son yolculuğuna uğurlayan MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı'yı acı gününde yalnız bırakmayan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, cenaze namazının ardından Okkalı'ya taziye dileklerini iletti.

Demirci ve Köprübaşı'nda Güvenlik Personeliyle Buluşuldu

Demirci ilçesini de ziyaret eden ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Arslan ile bir araya gelen Duman ve Bozkurt, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, Demirci Terminali ve Demirci Şantiyesi'ndeki güvenlik personeliyle de buluştu. Zabıta Dairesi Başkanlığının ilçe temasları Köprübaşı ilçesiyle noktalandı. Burada da güvenlik personelinin denetimi gerçekleştirildi, çalışmalarında kolaylık dilekleri iletildi. 17 ilçede Manisalıların huzur ve güveni için çaba gösterdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: Habermetre