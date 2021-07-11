Büyükşehir Zabıta İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Zabıta İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

Büyükşehir Zabıta İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Demirci, Gördes, Köprübaşı ve Akhisar ilçesine ziyarette bulunarak, ilçedeki güvenlik personeliyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Demirci, Gördes, Köprübaşı ve Akhisar ilçesine ziyarette bulunarak, ilçedeki güvenlik personeliyle bir araya geldi. 17 ilçede Manisalıların huzur ve güveni için çaba gösterdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemeyi amaçladıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ile birlikte 4 ilçede güvenlik personelini ve güvenlik noktalarını ziyaret etti. Zabıta Dairesi Başkanlığının ilçe temasları Akhisar ile başladı. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile bir araya gelen Büyükşehir heyeti, Büyükşehir birimlerindeki güvenlik personelini denetledi. Akhisar temaslarının ardından Gördes ilçesine geçildi. Babası Mustafa Okkalı'yı son yolculuğuna uğurlayan MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı'yı acı gününde yalnız bırakmayan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, cenaze namazının ardından Okkalı'ya taziye dileklerini iletti.

Demirci ve Köprübaşı'nda Güvenlik Personeliyle Buluşuldu

Demirci ilçesini de ziyaret eden ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Arslan ile bir araya gelen Duman ve Bozkurt, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, Demirci Terminali ve Demirci Şantiyesi'ndeki güvenlik personeliyle de buluştu. Zabıta Dairesi Başkanlığının ilçe temasları Köprübaşı ilçesiyle noktalandı. Burada da güvenlik personelinin denetimi gerçekleştirildi, çalışmalarında kolaylık dilekleri iletildi. 17 ilçede Manisalıların huzur ve güveni için çaba gösterdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Alper Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Zabıta İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:17:47. #1.16#

title