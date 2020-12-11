Büyükşehir Zabıta ekiplerinden sıkı denetim
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Büyükşehir Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

11.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:52
Büyükşehir Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Ekipler, farklı isimlerle faaliyet gösteren birden çok katta hizmet veren alışveriş mekanlarının havalandırmaya sahip olmayan bodrum katlarına müşteri alınmaması konusunda denetimler yaparak esnaflara uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri virüsle mücadele kapsamında denetimlere devam ediyor. Maske, Mesafe ve Temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler birden çok katta hizmet veren alışveriş mekanlarının havalandırmaya sahip olmayan bodrum katlarına müşteri alınmaması konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yeri çalışanlarına sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının salgınla mücadele de çok önemli yeri olduğunu hatırlatan ekipler, kurallara uymayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların Kayseri'de daha güvenilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için denetimlerine aralıksız devam edecek. - KAYSERİ

Büyükşehir Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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