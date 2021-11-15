Büyükşehir zabıta ekipleri her yerde

SAMSUN (Habermetre) - Salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için gerekli tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına yardım ve destek hizmetlerini de geniş bir yelpazede sürdürdü. Yapılan çalışmalarda Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de büyük bir özveriyle çalıştı. Türkiye'ye örnek çalışmalara imza attı.

HER İHTİYACA KOŞTULAR

Zabıta ekipleri, vatandaşın isteği ve talebi doğrultusunda tarlada traktör de sürdü, market ve pazar alışverişi de yaptı. Hastaneye gidemeyenleri hastaneye ulaştırıldı. Emeklilere maaşlarının çekimi konusunda yardımcı olundu. Her ihtiyaca koştu.

16 BİN İŞYERİ, 19 BİN TOPLU TAŞIMA ARACI DENETLENDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 119 personel, 43 araç filosu ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşa her konuda yardımcı olduklarını ve hizmet verdiklerini söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal yardımlardan, ulaşıma, alt ve üst yapıya kadar yaşamı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini ve zabıta ekiplerinin de bu süreçte önemli bir görevi üstlendiğini belirten Başkan Demir, "Bu kapsamda 18 ayda 16 bin 55 işyerinde maske mesafe ve temizlik denetimi yapıldı. Marketler başta olmak üzere birçok işyerinde fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Bunun dışında otobüs, minibüs, dolmuş, servis aracı, ticari taksi olmak üzere 19 bin toplu taşıma aracı ve AVM'ler de günlük denetimler yapıldı. Ayrıca, maske dağıtımı ve halkı bilgilendirici 50 bin broşür dağıtarak, dev bir çalışmaya imza atıldı. Halkın sağlığı ve salgının yaygınlaşmasını önlemek üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce çalışma ve denetimler aynı kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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