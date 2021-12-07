Konya Büyükşehir zabıta dilencilere fırsat vermeyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Büyükşehir zabıta dilencilere fırsat vermeyecek

Bültenler - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir zabıta dilencilere fırsat vermeyecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri sebebiyle dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.

Hem Konyalıların hem de şehri ziyaret eden misafirlerin dilenciler sebebiyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ekip sayısını artıran Büyükşehir Zabıta, aynı zamanda dilenciliğin meslek haline gelmemesi için şehir merkezinde vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Büyükşehir Zabıta ekipleri, törenlerin devam ettiği 7-17 Aralık tarihleri arasında şehir merkezinde başta ana caddeler ve trafik ışıkları olmak üzere; Mevlana Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Kültür Merkezi çevresi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Zafer yürüyüş yolunda denetimlerini artırarak sürdürecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title