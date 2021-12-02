Büyükşehir Zabıta'dan Turgutlu'ya Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Turgutlu ilçesinde güvenlik birimlerini ziyaret etti. Irlamaz Rekreasyon Alanı, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve MABEM'de görev yapan personelle bir araya gelen Duman, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl'a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ile birlikte Turgutlu ilçesinde güvenlik birimlerini ziyaret etti. Zabıta Dairesi Başkanlığının Turgutlu temasları, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Irlamaz Rekreasyon Alanı ile başladı. Burada güvenlik personeliyle bir araya gelen Daire Başkanı Mustafa Duman, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ziyaret edildi. Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ile bir araya gelen Zabıta Dairesi heyeti, ilçedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Turgutlu MABEM ziyaretinin de gerçekleştirildiği ilçe temasları kapsamında Turgutlu MABEM Müdürü Hasan Aktop da ziyaret edildi. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve MABEM'de görev yapan güvenlik personeliyle de bir araya gelindi, çalışmalarında kolaylıklar dilendi. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, ilçe temaslarını, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl'a gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretiyle noktaladı.

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