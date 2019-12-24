Büyükşehir Zabıta'dan kaçak hayvan kesimine denetim

24.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:29

Kentte devam eden denetimlerde bu güne kadar 98 iş yeri denetlendi, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yasak et satışını engellemek amacıyla şehirdeki denetimlerini sıkılaştırdı. Vatandaştan gelen ihbarları da değerlendiren zabıta ekipleri; 75'inci Yıl ve Yeditepe Mahallesinde denetim yaptı. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, iş yerlerine yasal süreç başlatıldı.

Öte yandan işletmelerin hijyenik kurallara uymaması nedeniyle ürünlerin sağlık açısından uygunluğunu da denetleyen zabıta ekipleri; iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifesi, yangın tüpü, gıda ile temas eden personelin hijyen belgesi, etlerin damgalı olması, ecza dolabı, etlerin ambalaj kağıdına sarılı olması ve dişi hayvan kesimlerini gözden geçirdi.

YILMAZ: GAZİANTEP MUTFAĞINA ZARAR VEREBİLECEK DURUMLARA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Denetimler hakkında bilgiler Gaziantep Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in halk sağlığına çok önem verdiğini belirterek, talimatlar doğrultusunda bir Dünya markası olan Gaziantep mutfağına zarar verebilecek durumlara asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Denetim çalışmalarının sürdürüleceğini aktaran Yılmaz, gelen ihbarlar üzerine ani denetimlerin de yapıldığını, halkın sağlığı açısından uygun olmayan ortamlarda satış yapan iş yerlerinin ikaz edildiğini,kurallara uymayanlara gereken cezaların uygulandığını kaydetti.

Kaynak: Bültenler