Büyükşehir yüzme yarışlarına ev sahipliği yaptı
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Büyükşehir yüzme yarışlarına ev sahipliği yaptı

Büyükşehir yüzme yarışlarına ev sahipliği yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışları Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışları Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Genç sporcuları yalnız bırakmayan Başkan Osman Zolan, dereceye girenlere madalyalarını taktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Denizli İl Müdürü Ahmet İbanoğlu sporcuların heyecanına ortak oldu. Pandemi kurallarının uygulandığı yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan taktı.

"Başarıları daim olsun inşallah"

Başkan Zolan, gençlerin sporla uğraşarak donanımlı hale gelmesi için birçok spor tesisi yatırımları yaptıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Gençlerimiz mutlaka bir spor dalıyla, bir sanat dalıyla ilgilensin. Sporla, sanatla meşgul olan gençlerimiz hem sosyal hem de eğitim alanında çok daha başarılı olacaktır. Denizlimizin gençlerine, bizim çocuklara desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Başarıları daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Büyükşehir yüzme yarışlarına ev sahipliği yaptı
Büyükşehir yüzme yarışlarına ev sahipliği yaptı
Büyükşehir yüzme yarışlarına ev sahipliği yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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