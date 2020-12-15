Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü

15.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:50
Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Muğla'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Muğla'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

11 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası sona erdi. Yapılan organizasyona, İzmir, Antalya, Denizli, Manisa, Afyon ve Muğla'dan toplam 19 kulüp ve 70 sporcu katılırken, Denizli Büyükşehir Belediyespor şampiyonaya damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Kağan Kocagöz 200 metre sırtüstü stil bölge 1.'si, 100 metre sırtüstü stil bölge 2'ncisi, 50 metre sırtüstü stil bölge yarışmasında ise 3. oldu. Çınar Karabulut ise 100 metre serbest stil bölge 2'ncisi, 50 metre kelebek stil bölge 3'ncüsü, 50 metre serbest stil bölge 3'ncüsü ve 100 metre kelebek stil bölge 2'ncisi olmaya hak kazandı.

Başkan Osman Zolan'dan tebrik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla'da Denizli'yi temsil eden sporcuları başarılarının devamını dileyerek, "Denizlimizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Denizlimiz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü
Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Pierre Webo Çağdaş Atan Mbaye Diagne Burak Yılmaz
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:51:29. #1.15#
title