Büyükşehir Yunus Emre Mahallesi'ne park yaptı

08.10.2019 09:43

Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'ne son derece şık bir park daha kazandırdı. İçerisinde çocuk oyun gruplarından bisiklet ve yürüyüş yollarına, kamelyalardan çok amaçlı spor sahalarına, göz kamaştıran peyzajından çeşitli kentsel tasarım ürünlerine varıncaya kadar işlevsel birçok yönü bulunan Yunus Emre Parkı, hem mahalleye ve hem de Karayolları geçiş güzergahına ayrı bir renk kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yunus Emre Parkı'nın, bölgede duyulan büyük bir ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yapıldığını belirterek, "Şehrimizin dört bir yanında yeni parklar, millet bahçeleri ve yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.



VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİSİNE CEVAP VERDİK



Yunus Emre Parkı'nı konuşlandırdıkları bölgenin hem yerleşik ve hem de hareketli nüfus itibariyle Palandöken ilçesinin önemli bir noktasını teşkil ettiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda burada kullanım alanı geniş olduğu kadar işlevsel de bir park yaptıklarını kaydetti. Yunus Emre Parkı'nda gençler ve çocuklar için çok yönlü kullanıma imkan sunan sahalar yaptıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Parkımızın içerisinde futboldan basketbola, voleyboldan hentbola kadar çok yönlü kullanılabilecek sahalarımız mevcut. Yunus Emre Parkımızda bisiklet yolları ve yürüyüş yollarının yanı sıra, kamelyalar ve oturma alanları da, yine halkımızın istifadesine sunulan alternatifler arasında bulunuyor" diye konuştu.



ÇOCUKLAR İÇİN TASARLANAN ÖZEL OYUN ALANI



Semt sakinlerinin gönül rahatlığı içerisinde vakit geçirebilecekleri Yunus Emre Parkı'nda çocukları da unutmadıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Parkımızda her ayrıntıyı düşündük ve yavrularımız için çok özel bir oyun alanı da tasarladık. Aileler bu parkta çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığı içerisinde vakit geçirebilecek ve gerekirse piknik yapabilecek; gençlerimiz de çok amaçlı sahalarımızdan diledikleri gibi faydalanabilecekler. Parkımız Yunus Emre Mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA