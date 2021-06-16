Büyükşehir Yolları Açık Tutuyor

Büyükşehir yolları açık tutuyorKarla mücadele aralıksız sürüyorAdana'nın Kuzey ilçelerinde kar yağışı yoğunlaşırken, Büyükşehir Belediyesi yolları açık tutmak için bütün olanaklarını seferber etti.

Büyükşehir yolları açık tutuyor

Karla mücadele aralıksız sürüyor

Adana'nın Kuzey ilçelerinde kar yağışı yoğunlaşırken, Büyükşehir Belediyesi yolları açık tutmak için bütün olanaklarını seferber etti.

Soğuk ve yağışlı havaların aniden bastırması nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi kar yağışından etkilenen yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyor…

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri başta Pozantı olmak üzere kuzey ilçelerinde ve köylerde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

KAR TEMİZLEME VE TUZLAMA

Kar yağışından yoğun olarak etkilenen ilçelerde 2 gündür aralıksız çalışma sürdüren ekipler, köylerin ilçeler ile bağlantısında süreklilik sağlamak için çaba harcarken, kar küremesi ve tuzlama yapıyor. Kırsal mahalleler ile köylerin ilçe ile bağlantısının kopmaması için çalışan ekipler her an teyakkuzda bekliyor. Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Kozan'da yoğun çalışma sürdüren ekipler, greyderler yardımıyla yolları açık tutarken, havanın sıfırın altına düşmesinden kaynaklanan buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

KAPALI YOL BULUNMUYOR

Kırsaldaki köy ve mahallelerin ilçelerle yol bağlantısını sağlayan ekipler kuzey ilçe merkezlerinde de çalışmalarını aralıksız yürütüyor. İlçelerde vatandaşların yoğun kış şartlarında rahat etmesi için çaba harcayan ekipler, cadde ve sokaklardaki karı küreyerek tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre