Büyükşehir yollarda güveni sağlıyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol yapım ve bakım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Kerpiçlik- İsmailler hattını bakıma aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Kerpiçlik-İsmaiiller güzergâhında yol bakım çalışmasına başladı. Yaklaşık 10 mahallenin faydalandığı güzergâhta, trafiği tehlikeye sokan virajlarda yol genişletme çalışması yapıldı.

Bunun yanı sıra, su geçişleri için de koruge boru döşemesi yapıldı. Yapılan çalışma hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Havaların ısınmasıyla birlikte, il genelinde sürdürdüğümüz yol yapım ve bakım çalışmalarına hız verdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Demirci ilçemizde, trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Kerpiçlik-İsmaiiller hattında yol genişletme çalışması yaptık. Bir yandan yollarda asfalt hazırlık çalışması gerçekleştirirken, bir yandan da yollarda bakım çalışmasına hızla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler