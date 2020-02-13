Büyükşehir, yolda kalanın yanında

13.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:18

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, olumsuz hava şartları nedeniyle Malatya ve Kahramanmaraş yollarında kalan sürücülere kumanya dağıttı.



Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının meydana getirdiği tüm olumsuzlukları en aza indirgemek için çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR da yolda kalan araç sürücüleri ve yolcuların yiyecek ihtiyacını karşıladı.



KAYTUR ekipleri Malatya ve Kahramanmaraş yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin de azalması üzerine araçlarını yolun kenarına çeken sürücülerin yanındaydı. KAYTUR ekipleri araç sürücülerine kumanya dağıttı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA