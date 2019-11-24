Büyükşehir yolcuları bilgilendirdi

24.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:32

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcuları bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Karayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları" adlı broşür, Zabıta ekipleri tarafından terminallerde yolculara dağıtıldı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Karayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları" adını taşıyan bir broşür hazırlandı. Yolcu haklarında bilincin artırılması, güvenli bir yolculuk geçirilmesinin sağlanması ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşürler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından; Balıkesir, Bandırma, Gönen, Burhaniye, Edremit, Ayvalık Terminallerinde terminal alanı içerisinde ve harekete hazır otobüslerdeki yolculara dağıtıldı.



Broşürün içeriğinde; yolcu bagaj kapasitesi, çocuk ve engelli yolculara uygulanan indirimler, yolcu biletlerinin üzerinde neler yazılması gerektiği ve ne zamana kadar biletlerin iptal edilebileceği, seyahat esnasında emniyet kemeri takmasının yasal bir zorunluluk olduğu gibi bilgiler yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA