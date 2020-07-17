Büyükşehir yol için 25 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı
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Büyükşehir yol için 25 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım planlamasında Malatya için hayati öneme sahip Güney Kuşak Yolunun Başharık hattında çalışmalarına yeniden başladı.

Büyükşehir yol için 25 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı
17.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:02

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım planlamasında Malatya için hayati öneme sahip Güney Kuşak Yolunun Başharık hattında çalışmalarına yeniden başladı. Yeni yol ile birlikte bölgede sık sık yaşanan kazalarında önüne geçilmiş olacak.

Toplam uzunluğu 15 kilometre olan Güney Kuşak yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümünü açan Malatya Büyükşehir Belediyesi yolun Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde kalan hatlarını TOKİ ile işbirliği yaparak açıyor. Yolun 1 kilometrelik Başharık hattında genişletme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut 10 metrelik yolu 50 metre genişliğine çıkarıyor. TOKİ ise 3 metre genişliğindeki Derme Kanalını 5,5 metre genişliğine çıkararak ıslah edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, Güney Kuşak yolunun en zorlu etabı olan Başharık hattında incelemelerde bulundu. Geziye Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle, Başharık Mahalle Muhtarı Ramazan Taşan'da katıldı.

Güney Kuşak Yolunun, 1 kilometrelik Başharık Hattını standartlara uygun hale geleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "1 kilometrelik bölüm Güney Kuşak yolunun en çetrefilli ve zor etabıydı. Kentsel Dönüşüm alanında bulunan ve yola giden yapılar TOKİ tarafından yıkıldı. Derme Kanalını yolun ortasına alıp yeni yolu 50 metre genişliğinde açacağız" dedi.

"1 kilometrelik hattı kısa süre içerisinde yapacağız"

Güney Kuşak Yolunun Başharık hattında 25 milyon TL'lik kamulaştırma yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Kamulaştırma tamamlanır tamamlanmaz harekete geçerek yol çalışmalarına başladık. 1 kilometrelik bölüm çok virajlı ve zor bir bölüm, sık sık kazalar oluyordu. 2 ay gibi kısa sürede burayı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"En zor etaplardan birini yapıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediyesinin sahada yoğun mesai harcadığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Güney Kuşak Yolunun Başharık hattının zor bir yapıya sahip. Biz burada 25 milyon TL. kamulaştırma yaptık. Mevcut yol çok virajlı ve sorunlu, kanalı ortaya alarak virajları ortadan kaldıracağız. 50 metre genişliğinde yeni yol yapacağız. Kuşak yolumuz 15 kilometre uzunluğunda bugüne kadar 12 kilometrelik bölümü açıldı. En zor etaplardan biri olan Başharık hattını kısa bir süre içerisinde hizmet verir hale getireceğiz. Diğer kalan etapları da 2022 yılına kadar tamamlayarak yolumuzu Malatyalıların hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok zahmetler çekildi"

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren, Başharık Mahalle Muhtarı Ramazan Taşan'da yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Taşan; "Yolumuzun şuan ki hali ortada çok virajlı ve sıkıntı. Sık sık kazalar oluyordu. Kamulaştırmalar yapıldı. Çok zahmetler çekildi. Şuan yapıldığını görmek bizleri son derece mutlu etti" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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