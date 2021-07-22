Büyükşehir, yol çalışmalarıma bayramda da devam ediyor
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Büyükşehir, yol çalışmalarıma bayramda da devam ediyor

Büyükşehir, yol çalışmalarıma bayramda da devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım yatırımlarını sürdürüyor.

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım yatırımlarını sürdürüyor. Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Efeler ilçesinde Halide Hatun Caddesi ve Mesutlu Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını tamamladı ve yolları ulaşıma açtı.

Vatandaşlar yapılan modern yollardan dolayı oldukça mutlu olduklarını söylerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Aydın'ı kaliteli ve modern yollarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Büyükşehir, yol çalışmalarıma bayramda da devam ediyor
Büyükşehir, yol çalışmalarıma bayramda da devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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