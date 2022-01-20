Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların daha güvenli ve kullanışlı olması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına il genelinde devam ediyor.

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların daha güvenli ve kullanışlı olması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde tamirat, bakım ve yama, yeni menfez yapımı ve şarampol temizlikleri yapılıyor.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yollardaki ulaşım kalitesini arttırmak ve güvenli bir ulaşım sağlanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt sezonunda onlarca mahalleyi asfaltla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kış mevsiminde de ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda tamirat, bakım ve yama çalışmalarının yanı sıra menfez yapımı ve şarampol temizlikleri de gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelerde tamirat, bakım ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekiplerimiz, aynı zamanda şarampollerin temizlik ve bakımlarını da gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra yaşanan yoğun yağışlarda hasar gören ve sel, heyelan vb. sebeplerden kullanılamaz durumda olan menfezleri de yeniden yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, yollardaki ulaşım kalitesinin artırılması noktasında çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Manisa, Yerel, Haber

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