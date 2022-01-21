Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada - Haberler
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Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada

Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılın en soğuk günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için saha çıkarak kentin dört bir yanında yem ve mama dağıtımı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılın en soğuk günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için saha çıkarak kentin dört bir yanında yem ve mama dağıtımı yaptı.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü ve yer yer -7'leri gördüğü bugünlerde besleme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kentin merkezinde ve kırsal bölgelerdeki besleme alanlarına rutin olarak ulaşan ekipler yemek alanlarını dolduruyor. Ayrıca şehir merkezindeki park ve sosyal alanlarındaki sokak hayvanları da düzenli olarak besleniyor. Büyükşehir Belediyesi, zor kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için özellikle bugünlerde yoğun mesai harcıyor. - SAKARYA

Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada

Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada

Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada

Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Yerel, Haber

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