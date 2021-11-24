Büyükşehir Yerel Tohum Merkezi projesi'ne ödül

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına katılan Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi projesi ile Sağlıklı Yaşam kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yarışmaya 32 belediye 84 proje ile başvurdu

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Sağlıklı Kentler Yarışmasının ödül töreni Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olarak 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 32 belediye 84 proje ile başvurdu.

Yarışma Jürisi, Büyükşehir Belediyeleri arasında Sosyal Sorumluluk kategorisinden 7, Şehir Planlama kategorisinden 2, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 5 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 6 projeyi değerlendirdi.

Yerel Tohum Merkezi projesi ödüle layık görüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği yarışmaya Yerel Tohum Projesi ile başvurdu. Büyükşehir'in '2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Sağlıklı Yaşam Kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, "Türkiye'nin en büyük birliklerinden birisi olan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği yarışmaya Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak katılıp ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'ün öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Yerel Tohum Merkezi projemiz Sağlıklı Yaşam Kategorisinde ödüle layık görüldü. Çalışmalarımızda ve projelerimizde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA