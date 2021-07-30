Büyükşehir yerel müzisyenlere desteğe devam ediyor

Kocaeli'de Yaz Neşesi organizasyonu ile 12 ilçede birbirinden eğlenceli faaliyet ve konserler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği'de düzenledi.

Kocaeli'de Yaz Neşesi organizasyonu ile 12 ilçede birbirinden eğlenceli faaliyet ve konserler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği'de düzenledi.

Müzisyenler için Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği adı altında özel bir şenlik düzenlendi. Yaz Neşesi etkinliğinin dışındaki günlerde yine açık alanlarda kurulan sahnelerde Kocaelili sanatçıların sahne alması sağlanıyor. Öte yandan Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği'nin ilki geçtiğimiz akşam İzmit'te gerçekleştirildi. Açık havada müzik şenliğinin adresi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında yer alan sahil şeridi oldu. Alana kurulan sahnede Kocaelili yerel müzisyenler seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla İzmitlilere güzel bir yaz akşamı yaşattı.

Yerel Müzisyenler Şenliği ile Kocaeli bir anlamda Açıkhava sahnesine dönüşecek. Müzisyenler, Kocaeli'nin park ve bahçelerinde, sahil kenarlarında, günlük hayatın aktığı noktalarda vatandaşlarla buluşarak, performanslarını sergileyecek. Yerel Müzisyenler Şenliği yaz sonuna kadar devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı