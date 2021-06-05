Büyükşehir Yenice Kurs Merkezi öğrencileri LGS öncesi stres attı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesinde bulunan kurs merkezinde eğitim gören öğrenciler, LGS öncesinde düzenlenen etkinlikle stres attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesinde bulunan kurs merkezinde eğitim gören öğrenciler, LGS öncesinde düzenlenen etkinlikle stres attı. Tarsus Doğa Parkına, ardından Gençlik Kampına götürülen öğrenciler, yarın yapılacak LGS öncesinde arkadaşlarıyla birlikte gönüllerince eğlenme ve güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği önemi ön plana çıkaran projeleri arasında yer alan ve il genelinde pilot uygulamanın ilki olan Yenice Kurs Merkezinde eğitim gören öğrenciler, yarın yapılacak zorlu Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde keyifli bir gün geçirdi. Pandemi nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim gören ve evde oldukça sıkılan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik ile stres attı. Otobüslerle alınan 51 öğrenci, önce Tarsus Doğa Parkına, daha sonra da Gençlik Kampına götürüldü. Motivasyonlarının üst seviyeye çıkması için idareci ve öğretmenlerinin nezaretinde etkinliğe katılan tüm öğrencilere Gençlik Kampında yemek ikram edildi. Öğrenciler gezi aracıyla gezdi, yürüyüş yaptı, survivor parkurlarında yarıştı.

"Sınav öncesi çocuklarımızın streslerini, sınav kaygılarını atmalarını istedik"

Öğrencileri yalnız bırakmayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, pandemiden en çok etkilenen kesim olan öğrencileri sosyal bir etkinlikte buluşturmak istediklerini ifade ederek, "Sosyal ortamlardan uzak kaldılar. Biz de LGS öncesi Yenice Kurs Merkezi öğrencilerimizi Tarsus Gençlik Kampına getirerek sosyal etkinlik yapmak istedik. Sınav öncesi çocuklarımızın streslerini, sınav kaygılarını atmalarını, moral-motivasyon olmasını istedik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Öğrencilerden Ali Çağlar Tatlıer, kendilerine destek olan öğretmenlerine teşekkürlerini ileterek, "Bu zor zamanlarda, LGS sürecinde gerek kitaplarıyla gerek canlı dersleriyle bize destek olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. LGS stresinden uzaklaştırmak için bize bu etkinliği düzenleyen Vahap Seçer başkanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Aliye Coşkun da "Pazar günü sınava gireceğimiz için motivasyon amaçlı Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampındayız. Bize bu ortamı hazırladıkları için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 9 aydan bu yana faaliyet yürüten ve pandemi nedeniyle öncelikle uzaktan eğitim veren Yenice Kurs Merkezinden 20 mahalleden toplam 100 öğrenci faydalandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı