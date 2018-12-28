Büyükşehir Yeni Yıla Hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yıl başını huzurlu geçirebilmeleri için her türlü tedbiri aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü tedbiri alarak Bursaray seferlerini uzattı. Buna göre, 31 Aralık Pazartesi akşamı Bursaray işletimi 02.00'a kadar sürecek olup; son yolculu trenler Emek, Üniversite ve Kestel istasyonlarından saat 02.00'de hareket edecek. Seferler 1 Ocak Salı gününden itibaren yeniden rutin saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Şehir içi otobüs seferleri normal seyrinde devam ederken, 31 Aralık Pazartesi gecesi S/1 - S/2 - 25/A - 3/C - 35/G ve 4/G otobüs hatlarına ek seferler düzenlendi.

BUDO seferleri de normal seyrinde devam edecek olup, ek seferlerle ilgili tüm bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar, ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numaralı 'Ulaşım Hattı'na bildirebilecekler.

Zabıta ekipleri nöbette

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 31 Aralık Pazartesi ile 1 Ocak Salı tarihlerinde, vatandaşlardan şahsen veya 444 16 00, 716 33 30, 261 52 40 ve ALO Belediye 153 numaralı telefonlara gelen şikayetlerini anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracak. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi maksadıyla 'Trafik Denetleme Zabıta Amirliği'nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de 'Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği'nde yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

İtfaiye, görev başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 28 ayrı grupta 536 itfaiye personeli ve 112 araçla, 71 gönüllü grubunda da 637 gönüllü itfaiyeciyle yangın, kurtarma ve olas afetlerde görevlerini sürdürecek. Vatandaşlar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 Acil Çağrı Merkezi ve 716 34 17 numaralı telefondan yangın ihbar hattına ulaşabilecekler.

Aralıksız hizmet devam ediyor

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde Bursalılar, 153 numaralı telefona başvurabilecekler.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri de yeni yılda hizmet verecek ve vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini de 'ALO 185 Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım isteyebilecekler.

Vatandaşların her konudaki dilek ve şikayetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri de çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Alo belediye: 153

Büyükşehir yeni hizmet binası: 444 16 00

Buski: 185

İtfaiye: 110 - 716 34 17

Zabıta: 716 33 30

Ulaşım hattı: 0850 850 99 16 - BURSA

Kaynak: İHA