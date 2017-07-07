Büyükşehir Yaz Spor Okullarına Büyük İlgi

Büyükşehir Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirmek ve öğrencilerin yaz tatillerinde sosyal aktiviteler içinde bulunmalarını sağlamak amacıyla açtığı yaz spor okulları 2 bin 500 öğrencinin katılımı ile başladı.

Öğrencilerin yaz aylarını sosyal aktiviteler içerisinde geçirmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede optimist, kano, basketbol, hentbol, voleybol, futbol, tenis, jimnastik, halk oyunları, masa tenisi, judo, taekwondo, yüzme gibi branşlarında çocuklara eğitim veriyor. Haller Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi, Kent Park Kapalı Yüzme Havuzu'nda, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler istedikleri branşta eğitim görürken aynı zamanda da eğlenerek vakit geçiriyorlar.

Yaz spor okullarının öğrencilerin fiziksel gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 13 branşta eğitim alan öğrencilerin 1 Temmuz – 25 Ağustos tarihleri arasında eğitim almaya devam edeceklerini ifade ettiler.

