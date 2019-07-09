Büyükşehir yaz spor okullarına büyük ilgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirmek ve öğrencilerin yaz tatillerinde sosyal aktiviteler içinde bulunmalarını sağlamak amacıyla açtığı yaz spor okulları yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Öğrencilerin yaz aylarını beden ve zihin koordinasyonlarını geliştirecek sosyal aktiviteler içerisinde geçirmelerini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede basketbol, voleybol, hentbol, futbol, cimnastik, halk oyunları, tenis, masa tenisi, kano, optimist, taekwondo ve judo branşlarında çocuklara eğitim veriyor. Haller Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi, Osmangazi Spor Sahası, Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu ve Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde alanında uzman personeller tarafından eğitilen öğrenciler, hem bedenlerini zinde tutmayı öğreniyor hem de eğlenerek vakit geçiriyorlar.

Yaz spor okullarının öğrencilerin fiziksel gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 30 Ağustos tarihine kadar eğitimlerin devam edeceğini ifade ettiler. Ücretsiz olarak verilen bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden ebeveynler ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler