Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor

Aladağ'ın gençleri Yaz Spor Okulu'nu tamamladıBüyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyorBaşkan Zeydan Karalar, "Gençlerimiz fiziksel ve zihinsel olarak gelişiyor.

Aladağ'ın gençleri Yaz Spor Okulu'nu tamamladı

Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor

Başkan Zeydan Karalar, "Gençlerimiz fiziksel ve zihinsel olarak gelişiyor. "

Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeleri de kapsayan Yaz Spor Okulları'nın Aladağ bölümünde 150 çocuk ve genç atletizm ve futbol branşlarında eğitim gördü.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde Aladağ ilçesinde başlattığı Yaz Spor Okulları sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın temmuz ayında başlattığı Yaz Spor Okulları'ndan bu yıl ilçeler de yararlandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan Yaz Spor Okulları'nın ilçelerde de yaygınlaştırılmasının gençleri spora yönlendirdiğini söyledi.

ALADAĞ'DA 150 GENÇ KATILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Aladağ Yaz Spor Okulları'ndan bu yıl 150 çocuk ve genç yararlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme, araç ve gereçleri karşılanan 150 genç atletizm ve futbol branşlarında eğitim gördü.

Aladağ ziyareti sırasında gençlerin çalışmalarını yerinde gören Başkan Zeydan Karalar, onlarla sohbet etti. Başkan Zeydan Karalar, "Aladağ'da gençlerin spora bu kadar yönelmesi mutluluk verici. Gençlerimiz Yaz Spor Okulları'nda hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor. Gençlerimize ve spora yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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Kaynak: Habermetre