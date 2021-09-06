Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor

Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Aladağ'ın gençleri Yaz Spor Okulu'nu tamamladıBüyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyorBaşkan Zeydan Karalar, "Gençlerimiz fiziksel ve zihinsel olarak gelişiyor.

Aladağ'ın gençleri Yaz Spor Okulu'nu tamamladı

Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor

Başkan Zeydan Karalar, "Gençlerimiz fiziksel ve zihinsel olarak gelişiyor. "

Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeleri de kapsayan Yaz Spor Okulları'nın Aladağ bölümünde 150 çocuk ve genç atletizm ve futbol branşlarında eğitim gördü.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde Aladağ ilçesinde başlattığı Yaz Spor Okulları sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın temmuz ayında başlattığı Yaz Spor Okulları'ndan bu yıl ilçeler de yararlandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan Yaz Spor Okulları'nın ilçelerde de yaygınlaştırılmasının gençleri spora yönlendirdiğini söyledi.

ALADAĞ'DA 150 GENÇ KATILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Aladağ Yaz Spor Okulları'ndan bu yıl 150 çocuk ve genç yararlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme, araç ve gereçleri karşılanan 150 genç atletizm ve futbol branşlarında eğitim gördü.

Aladağ ziyareti sırasında gençlerin çalışmalarını yerinde gören Başkan Zeydan Karalar, onlarla sohbet etti. Başkan Zeydan Karalar, "Aladağ'da gençlerin spora bu kadar yönelmesi mutluluk verici. Gençlerimiz Yaz Spor Okulları'nda hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor. Gençlerimize ve spora yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ LİNKİ: https://we. tl/t-0LINPjURAi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Umut Meraş Çağdaş Atan Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:53:53. #1.14#

title