Büyükşehir Yaz Spor Okulları Buluşması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Yaz Spor Okulları Buluşması gerçekleştirildi.

Bedenen ve ruhen sağlıklı, ahlaklı, Atatürkçü nesiller için durmak yok.

Başkan Zeydan Karalar, "Zeki, çevik, ahlaklı ve Büyük Önder Atatürk'ün ışıklı yolunda nesiller yetiştiriyoruz. "

Binlerce çocuk 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada, uzman eğitmenler gözetiminde kurs alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Buluşması, ASKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. BAŞKAN ZEYDAN KARALAR'A SEVGİ GÖSTERİLERİ

6-15 yaş arası 6 bin öğrencinin, 11 ilçede, 46 noktada ve 12 branşta eğitim aldığı, katılımcı çocuk ve genç sayısını sürekli arttığı Büyükşehir Yaz Spor Okulları'nın Buluşma Toplantısı'na katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sporcular, eğitmenler ve velilerle bir araya geldi.

Sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Zeydan Karalar, çocuklarını kendilerine emanet eden anne ve babalara teşekkür etti.

EBEVEYNLERİN MUTLULUĞU ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI VE BAŞARISINDAN GEÇER

Başkan Zeydan Karalar, "Çocuklarımız, gençlerimiz Yaz Spor Okulları'nda 12 branşta, uzman eğitmenlerimiz gözetiminde spor eğitimi alıyor. Bu teveccühe, bu sevgiye, bu güvene, bu desteğe layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Böyle güzel bir memleketin böyle güzel insanlarına hizmet etmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada çok sayıda annemiz, kadınımız var. Bir çocuğun mutluluğu, başarısı, sağlığı bir anne için, bir baba için ne kadar önemlidir, biliyoruz.

Çocuk sağlıklı ve başarılıysa, anne babayı bundan daha mutlu edebilecek bir şey yoktur. Biz çocuklarımızı, anne ve babaları mutlu ederken, onlardan daha fazla mutlu oluyoruz" dedi.

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN IŞIKLI YOLUNDA NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ

Çocuklar ve gençler hangi spor dalını seviyorlarsa, hangi dala yetenekleri olduğunu düşünüyorlarsa, kayıtlarının o branşa yapıldığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Yaz Spor Okullarımızda yeni dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Kafaca ve vücutça sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı yolunda yeni nesiller yetiştiriyoruz.

Bilmeliyiz ve unutmamalıyız ki; Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir liderdir.

Onu daima minnetle anmalıyız. Bu güzel ülkemizi bize bahşetti ve kadınıyla, erkeğiyle bir arada, çağdaş etkinliklere imza atabiliyoruz. O'nun yolundan asla ayrılmamalıyız" diye konuştu.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU ADANA'YA BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni günden güne daha iyi hale getirdiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Adana'mız ve Adanalılar her şeyin en güzeline layık. Bütün zorluklara rağmen Adana vitese taktı gidiyor. Bundan sonra Adana'yı kimse durduramaz. Gece gündüz çalışıyoruz ve bütün dünyada konuşulan bir Adana'ya hep birlikte kavuşacağız. "

12 BRANŞTA EĞİTİM

Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Yüzme, Taekwondo, Güreş, Satranç, Atletizm, Kürek, Jimnastik, Hentbol, olmak üzere toplam 12 branşta eğitim verilen ve ücretsiz olan Yaz Spor Okulları'na katılan gençlerin ve çocukların bazı malzeme ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda deneyimli eğitmenler tarafından gençlere bilinçli ve sağlıklı spor yapmanın ayrıntıları öğretiliyor.

YETENEKLİ GENÇLERE LİSANS

Spor Okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşiyor ve taramalar sonucunda seçilen sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde spor hayatlarına lisanslı olarak devam ediyor. Tüm katılımcıların şort, çanta, antrenman forması, çorap gibi ihtiyaçları Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

KANO'DA İKİ MADALYA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gençlere ve spora yaptığı yatırım meyvelerini toplamaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano takımında yer alan Ezgi Nur Erganiş, Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgun Su Kano yarışlarından iki madalya aldı. Yıldız Kadınlar kategorisinde yarışan Erganiş, C1 500 metre ve C1 200 metre yarışlarında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Erganiş'e madalyasını takan Başkan Karalar, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre