Büyükşehir Yaz Okullarından final

29.08.2019 17:07

Konya Büyükşehir Belediyesinin çeşitli alanlarda Konya genelinde düzenlediği yaz okullarının final programı binlerce öğrencinin katımıyla yapıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Konya genelinde gerçekleştirdiği yaz okullarının final programı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezindeki programa; Genç KOMEK Yaz Okulu, Yaz Spor Okulları, Bilim Merkezi Yaz Kampları, Bilgehaneler, Kılıçarslan Gençlik Merkezi, Yaz Lise Akademisi ile Müftülük Yaz Kur'an Kurslarına gidip Büyükşehir Belediyesi kamplarına katılan binlerce öğrenci ve aileleri katıldı.



"İyi bir nesil yetiştirmek için hep birlikte gayret göstermemiz lazım"



Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önceliklerinin her zaman çocuklar olduğunu ve bu kapsamda 31 ilçede yaz boyunca çok farklı etkinliklere imza attıklarını ifade etti. Türkiye'nin tüm dünyadaki Müslümanların umudu olan çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bunu başarmanın tek yolu iyi bir nesil yetiştirmek. Onun için sizlerin iyi yetişmesi adına hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Bunun için ilçe belediyelerimizle, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, İl Müftülüğümüzle, Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu yıl örnek çalışmalar yürüttük" şeklinde konuştu.



"70 binden fazla çocuk ve genç yaz faaliyetlerine katıldı"



Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl Konya merkezde ve ilçelerde 70 binden fazla çocuğun ve gencin katılımıyla yaz faaliyetleri düzenlediklerini anlatan Başkan Altay, "2019 Genç KOMEK Yaz Okulumuz; Konya genelinde toplam 69 binada 17 bin 500 öğrencimizin katılımı ile yapıldı. Bu yıl ilk kez 28 ilçede hayata geçirdiğimiz Yaz Spor Okulları; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimizin katkısı ile 56 tesiste, 12 branş, 107 spor uzmanı ile gerçekleştirildi" dedi.



"Bizim en büyük vazifemiz sizin için güzel bir Konya hazırlamak"



Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bilgehanelerde öğrencilerimiz yaz döneminde çeşitli sosyal aktivitelerin ve spor eğitimlerinin yanı sıra; Kur'an-ı Kerim, İbadet, Siyer, İlmihal, Değerler Eğitimi ile okul hayatlarına katkı yapacak dersleri aldı. Bilim Merkezi Yaz Kampları, Kılıçaslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu ve Yaz Lise Akademisinde de yaz tatillerini verimli şekilde geçirmek için çocuklarımız çok sayıda etkinliğe ve eğitime katıldı. Selçuklu, Meram, Karatay Belediyelerimizin ve İl Müftülüğümüzün katkıları ile şehir merkezindeki Yaz Kur'an Kurslarına giden öğrencilerimiz, Genç KOMEK Yaz Okulundaki öğrencilerimizle birlikte Kent Ormanı ve Dutlukır'daki oyun kamplarında birbirinden eğlenceli oyunlarla hem eğlendiler, hem öğrendiler. Yine, öğrencilerimiz Beyşehir'deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında çeşitli eğitimlere katılarak kendilerini geliştirdi. Çocuklarımız; milli ve manevi değerlere sahip olma, arkadaş ilişkilerini geliştirme ve doğayı tanıma fırsatı buldu. Bizim en büyük vazifemiz sizin için güzel bir Konya hazırlamak, yaşamanız için güzel bir şehir oluşturmak. Yaz döneminde hayata geçirdiğimiz örnek çalışmalarda emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, Müftülüğümüze, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, katılan bütün öğrencilerimize, ailelerine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."



"Konya, gençliğe yatırım yapma açısından bir marka haline geldi"



AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, Konya Büyükşehir Belediyesinin gençliğe yatırım yapma açısından bir marka haline geldiğini belirterek, "İnşallah biz de Türkiye'nin gençliğinin layık olduğu yerlere gelebilmesi için elimizden geleni yapmayı taahhüt ediyoruz" dedi.



AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, "Büyükşehir Belediyemiz büyük bir seferberlik halinde gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bu güzel programları düzenliyor. Sizler bizim geleceğimizsiniz, yarınlarımızsınız bu yolculukta ayağınıza taş değmesin" diye konuştu.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Geleceğimizin teminatı gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesinde emek veren çok kıymetli hocalarımı ve bu organizasyonu düzenleyen çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yaz okullarında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve sertifikaları verildi. Sunuculuğunu da öğrencilerin yaptığı programda gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı. - KONYA

Kaynak: İHA