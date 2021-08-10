Büyükşehir yatırım ve projelere devam ediyor
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Büyükşehir yatırım ve projelere devam ediyor

Büyükşehir yatırım ve projelere devam ediyor
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Büyükşehir yatırım ve projelere devam ediyorKepez'de 135 km'lik alt yapı çalışması sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da yaşanan yangın felaketinin izlerini silmek için var gücüyle çalışırken, yatırım ve projelerine de devam ediyor.

Büyükşehir yatırım ve projelere devam ediyor

Kepez'de 135 km'lik alt yapı çalışması sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da yaşanan yangın felaketinin izlerini silmek için var gücüyle çalışırken, yatırım ve projelerine de devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Kepez ilçesinde 11 mahalleyi kanalizasyona kavuşturacak alt yapı projesinin yüzde 51'i tamamlandı.

"Kepez ilçesinde kanalizasyonsuz ev kalmasın" diyerek yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yıllardan beri mağdur olan vatandaşların dertlerine derman olmak için alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. 11 mahalleyi kapsayan proje ile yaklaşık 135 km'lik bir kanalizasyon ağı döşenecek. Kanalizasyon çalışması yapılan mahallelerin muhtarları yıllardır bekledikleri hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

YÜZDE 51'İ BİTTİ

ASAT Kanalizasyon Daire Başkanı Necdet Erol, Kepez Bölgesinde yaklaşık 135 km'yi bulan kanalizasyon ağı başlattıklarını belirterek, "Şu anda işin yüzde 51'lik bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Bunlardan Hüsnü Karakaş, Gaziler Mahallesi Habipler Mahallesi'nin bir kısmını kanalizasyon şebekesiyle tanıştırdık. Şu anda da Beşkonaklar Mahallesi ve Baraj Mahallesi'nde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

60 MİLTON TL'YE MAL OLACAK

ASAT Genel Müdürlüğü ve ALDAŞ kontrolünde yürütülen projenin tamamlanmasıyla Hüsnü Karakaş, Göksu, Düdenbaşı, Karşıyaka, Çankaya, Şelale, Menderes, Baraj, Habibler, Fevzi Çakmak ve Gazi Mahalleleri kanalizasyon alt yapısına kavuşacak. Çalışma kapsamında 116 km'si kanalizasyon şebeke hattı, kalanı da evsel bağlantılar olmak üzere toplam 135 kilometrelik alt yapı imalatı gerçekleştiriliyor. 60 milyon liraya mal olacak proje tamamlandığında Kepez'in büyük bir bölümünün kanalizasyon alt yapı sorunu çözülmüş olacak.

MUHTARLAR MEMNUN

Çalışmalar kapsamında Hüsnü Karakaş ve Gaziler Mahallesi'nin tamamı ile Habipler Mahallesi'nin bir kısmı kanalizasyon şebekesiyle tanıştı. Beşkonaklar Mahallesi ve Baraj Mahallesi'nde ise çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar vatandaşlar kadar mahalle muhtarlarını da memnun ediyor. Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Orbay, Baraj Mahallesi Muhtarı Adnan Uç ve Hüsnü Karakaş Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, bölgede yıllardır kanalizasyon sorunu yaşandığını belirterek, alt yapı sorununu çözen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ASAT'a teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre

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