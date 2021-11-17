ALANYA, ANTALYA (Habermetre) - Büyükşehir Yassıpınar'a su götürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş ile Alanya arasında kalan Yassıpınar Mevkii'ne içme suyu götürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gündoğmuş İlçesi sınırlarında kalan ve Gündoğmuş Yeniköy Mahallesi ile Alanya Değirmendere Mahallesi halkı tarafından kullanılan Yassıpınar Mevkii'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptı. 2 bin metre şebeke hattı döşenerek bölgeye içme suyu götürüldü. Yassıpınar'da konaklayan iki mahallenin sakinleri şebekeden sağlanan temiz ve sağlıklı içme suyu hizmetine kavuştu.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet