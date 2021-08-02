Büyükşehir, Yangın Bölgesine Ağır İş Makinelerini de Gönderdi
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Büyükşehir, Yangın Bölgesine Ağır İş Makinelerini de Gönderdi

Büyükşehir, Yangın Bölgesine Ağır İş Makinelerini de Gönderdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin güneyini esir alan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesine daha önce itfaiye araçlarını ve personelini gönderen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muğla bölgesinde devam eden yangınlara müdahale etmek için de ağır iş makinelerini sabaha karşı sevk etti.

Ülke genelinde başlayan ve çok sayıda bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarının kontrol altına alınması için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye ekipleri, bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında yer alıyor. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinde devam eden yangınlara müdahalede bulunulması için ağır iş makinesi, araç ve personel desteğinde bulundu. Bu doğrultuda 2 adet dozer, 1 adet ekskavatör, 3 adet çekici tır, 1 adet Isuzu servis aracı ve şehir içinde acil durumlarda kullanılmak üzere 1 adet binek araç bölgeye gönderildi. Araçların Milas bölgesinde devam eden çalışmalara katılacağı belirtildi.

"Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun"

Meydana gelen orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yangının başladığı günden itibaren bölgeye araç ve personel desteği sağladık. İtfaiye ekiplerimiz, bölgede yangınla mücadele ediyor. Muğla bölgesinde devam eden yangınlara müdahalede bulunulması noktasında da ağır iş makinesi, araç ve personel desteğinde bulunduk. Tüm ekip ve ekipmanlarımızla her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. İnşallah kısa sürede kontrol altına alınır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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