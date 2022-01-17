- Büyükşehir yağmur mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılıyor Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde aşırı yağışlardan mağdur olan vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi yardım malzemeleri gönderdi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - Büyükşehir yağmur mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılıyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde aşırı yağışlardan mağdur olan vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi yardım malzemeleri gönderdi.

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası ev eşyaları zarar gören vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi beyaz eşya ve oturma grubu yardımında bulundu.

2021 yılında metrekareye 679 kg yağış düşen Marmaris'e, 9-13 Ocak tarihleri arasında 626, Geçtiğimiz yıl 296 kg. yağış ala Bodrum'a ise 4 günde 262 kg yağış düştü. Dolu ve aşırı yağmur yağışlardan dolayı bazı vatandaşlar mağdur oldu. Mağdur olan vatandaşların yardımına Muğla Büyükşehir Belediyesi koştu.

Televizyondan bebek beşiğine kadar dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talepleri üzerine televizyondan buzdolabına, halıdan çocuk beşiğine kadar taşkın sularından zarar gören tüm malzemeleri yeniledi. Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Marmaris'te toplam 8 çamaşır makinası, 9 buzdolabı, 36 halı, 23 baza, 5 bulaşık makinası, 7 televizyon, 2 fırın, 3 soba, 20 koltuk, 12 yatak, 2 masa, 2 elektrik süpürgesi, 2 derin dondurucu, 2 ocak, 4 battaniye, 2 elbise dolabı, 2 yorgan, 1 cep telefonu, 1 klima, 1 ısıtıcı, 1 komindin, 1 çekyat ve 1 adet beşik dağıtımını gerçekleştirdi.

Yağışlar nedeniyle su baskınlarından zarar gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin desteğinin çok değerli olduğunu söyleyerek teşekkür ettiler. Ali Ağırcan isimli vatandaş, "20 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Sel felaketinden dolayı evim ve eşyalarım aşırı bir şekilde zarar görmüştü. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. El attı ve bize yardımcı oldu. Bütün eksiklerimizi fazlası ile tamamladı. Kendisine minnettarım çok teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris İçmeler Mahallesinde oturan bir başka vatandaş ise "Eşyalar baya kötü oldu. Çalışmıyor elektrik su doldu baya. Ama Büyükşehir Belediyesi yardım gönderdi. Teşekkür ediyorum yardımlar için" dedi.

Muğla olarak felaketleri birlik ve beraberlik içinde atlatarak, vatandaşlarla omuz omuza yürüdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her türlü zorluğu aşarken Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Başkan Gürün, su baskınlarından zarar gören vatandaşların eksiklerini gidermek için ilk günden itibaren çalıştıklarını belirtti.