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Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden

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Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden

Sakarya Büyükşehir YADEM, "Sağlık İçin Kaplıca" projesiyle 4'er günlük periyotlarla toplam 40 gün sürecek olan kaplıca tatili için ilk kafileleri gönderdi.

Sakarya Büyükşehir YADEM, "Sağlık İçin Kaplıca" projesiyle 4'er günlük periyotlarla toplam 40 gün sürecek olan kaplıca tatili için ilk kafileleri gönderdi. Başkan Yüce, "Vatandaşlarımızın stresten uzaklaşmaları, motive olmaları bizim için önemli. Güzel bir tatil, umarız ki her birine mutluluk getirsin" dedi. 24 Ekim'e kadar sürecek kaplıca tatili için başvurular YADEM'den ve 444 40 54 hattından devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarımızın her alanda yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kentteki yaşlıları farklı proje ve aktivitelerde buluşturan Büyükşehir Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. YADEM, "Sağlık İçin Kaplıca" projesi kapsamında her yıl yapılan kaplıca tatili programını başlattı. Taraklı Termal Otel'den vatandaşların tatil yaparak stres atmaları için alınan 62 adet devre mülke, yılın ilk kafileleri gönderildi.

İlk kafilede YADEM üyesi olan toplamda 46 vatandaş, kaplıca tatili için Taraklı'ya ulaştı. Toplamda 40 gün sürecek olan programda vatandaşlar kafileler halinde otele giderek, 4 günlük tatilde aileleriyle vakit geçiriyorlar. Ulaşımları Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan kafileler, YADEM binası önünden alınarak termal otele ulaştırıldı. YADEM görevlileri, otelde refakat ettikleri yaşlılara bilgilendirme yaptı. 24 Ekim'e kadar sürecek olan kaplıca programına kayıtların YADEM, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve 444 40 54 iletişim hattı üzerinden devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşların huzurunun kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Büyükşehir olarak, tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak için farklı projeler hayata geçiriyoruz. Yaşlılarımız için öğretici ve sosyal aktiviteler yapan Büyükşehir YADEM ile 'Sağlık İçin Kaplıca' programımız kapsamında vatandaşlarımıza stresten ve hayatın kalabalığından uzaklaşmalarını sağlayacak bir tatil programı sunuyoruz. Her yıl devam eden termal tatil programına bu yılda başladık. İlk kafilelerimizi, araçlarımızla tesise bıraktık. Hemşerilerimizin huzuru motive olmaları bizim için önemli. Güzel bir tatil, umarız ki her birine mutluluk getirsin" dedi. - SAKARYA

Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden

Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden

Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden

Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden

Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden

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Haber: Büyükşehir YADEM'le kaplıca tatili yeniden - Haberler
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